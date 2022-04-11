Суд передал АРМА арестованную яхту Медведчука

Суд передал арестованную яхту Royal Romance Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами (АРМА), сообщает УП со ссылкой на решение суда.

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Решение вынес 11 апреля 2022 следственный судья Лычаковского районного суда города Львова Сергей Гирич, отмечает издание.

Яхту Royal Romance Медведчука арестовали 16 марта 2022 года. 92-метровая Royal Romance, входящая в топ-5 крупнейших яхт мира, была пришвартована в порту хорватского города Риека.

Арест на имущество Медведчука наложен хорватской полицией в рамках санкций Европейского Союза, введенных против политиков и должностных лиц, которых связывают с Кремлем.

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Наталия Фреик

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