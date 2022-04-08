Личный самолет Медведчука арестован и работает на защиту Украины – Данилов

Личный самолет олигарха, лидера партии ОПЗЖ, кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука, работает на защиту Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Секретарь СНБО с главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко побывал в киевском аэропорту Жуляны.

Он подчеркнул, что аэропорт надежно защищен Силами обороны.

"Есть еще одна хорошая новость – имущество предателя медведчука уже работает в защиту Украины. В случае, если рашисты не оставят своих суицидальных намерений, частный "борт" путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу", – рассказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, самолет был арестован, согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Медведчука.

7 апреля сообщалось об аресте имущества организации, принадлежащей супруге Медведчука: семь квартир, два имущественных комплекса, более 300 картин известных художников, снегоходы, квадроциклы и автомобили.

Читайте также: "Будет много удивительных людей": Данилов обещает обнародовать реестр коллаборантов

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.