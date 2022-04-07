"Будет много удивительных людей": Данилов обещал обнародовать реестр коллаборантов

В ближайшее время в Украине будет обнародован реестр коллаборантов. Об этом сообщил в четверг вечером в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

"Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии, имена, отчество", – сказал Данилов.

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Он добавил, что в реестре "...будет очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах. ...Они были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова".

28 марта Зеленский назвал коллаборантов "феноменальными дураками": Оккупанты и своих-то бросают.

3 апреля четыре мэра на Луганщине предали Украину и стали коллаборантами.

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Роман Брыль

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