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"Будет много удивительных людей": Данилов обещал обнародовать реестр коллаборантов

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 22:43
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В ближайшее время в Украине будет обнародован реестр коллаборантов. Об этом сообщил в четверг вечером в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.  

"Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии, имена, отчество", – сказал Данилов.  

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Он добавил, что в реестре "...будет очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах. ...Они были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова". 

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Роман Брыль
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