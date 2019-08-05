Суд постановил проверить, не осталась ли Супрун гражданкой США

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окружной админсуд Киева обязал Государственную миграционную службу предоставить заверенную копию документа уполномоченного американского органа о том, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уже не является гражданкой США. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск подал нардеп Игорь Мосийчук из-за якобы отсутствия у Супрун полномочий и для признания ее действий противоправными.

Суд также постановил потребовать от секретариата Кабмина копии протоколов заседаний правительства, в которых принимала участие и.о. министра с момента назначения и до 5 августра включительно. Документы должны быть переданы ОАСК в течение месяца, до 5 сентября.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 30 сентября.

2 августа сообщалось, что в Министерстве здравоохранения подготовили документ для следующего состава ведомства, в котором обозначили ситуацию в системе охраны здоровья, а также план шагов на первые 100 дней и последующие 3-5 лет.