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Суд продлил меру пресечения бывшему президенту Укрбуда Микитасю

Суд продлил меру пресечения бывшему президенту Укрбуда Микитасю - Фото
Максим Микитась (Фото: скриншот из видео Прямий/YouTube)
25.12.2019, 22:05

Подозреваемого обязали прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей по мере пресечения для бывшего президента корпорации Укрбуд Максима Микитася. Об этом сообщает пресс-служба ВАСУ.

Подозреваемого обязали прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, и сообщать об изменении своего места жительства.

Кроме того Микитась должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном деле, сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронный браслет.

11 декабря сотрудники ГБР и Генпрокуратуры провели обыски в особняке экс-нардепа. Его подозревают в легализации доходов, полученных преступных путем, и подделке документов, в частности, оформлении сделки с умершим человеком. Общую сумму "отмытых денег" правоохранители оценивают в 200 млн гривень.

Микитась также  фигурирует также по делу о квартирах для Нацгвардии. 2 октября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило Микитасю о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

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