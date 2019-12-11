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Сделки на 200 млн и мертвый контрагент. У экс-депутата - обыск

Сделки на 200 млн и мертвый контрагент. У экс-депутата - обыск - Фото
Доллары (фото - depositphotos.com)
11.12.2019, 16:25

Правоохранители не раскрывают имени бывшего политика

Следователи Госбюро расследований и сотрудники Генпрокуратуры провели обыск в поместье народного депутата восьмого созыва. Об этом сообщает пресс-службы ГПУ и ГБР.

По данным правоохранителей, экс-нардеп якобы мог быть причастен к "отмыванию" денег на сумму около 200 млн гривень, которые он якобы приобрел незаконным путем. 

По предварительной информации, в 2016 году на тот момент нардеп совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Следствие установило, что один из контрагентов депутата умер до подписания договора. Кроме того, у лиц, которые якобы подписывали соглашения, доходы от сделки не указаны в декларациях. Также, правоохранители установили, что сделки не были зарегистрированы в установленном законом порядке.

Сейчас решается вопрос о наложении арест на имущество бывшего политика. Продолжается досудебное расследование по статьям об отмывании денег и подделке документов.

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