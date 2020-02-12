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Суд просят запретить слово "слуга" в названии партии

Суд просят запретить слово "слуга" в названии партии - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
12.02.2020, 13:02

По мнению истца, это слово является "антисоциальным" и "коммунистическим"

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции о запрете употребления слова "слуга" в названии партии. Об этом сообщает пресс-слежба ОАСК.

Третьим лицом выступает политическая партия Слуга народа

Истец просит суд признать бездействие Минюста, который якобы не ограничил и не запретил использование этого слова в названии партии Слуга народа. Также он просит обязать Минюст принять индивидуальный правовой акт в отношении партии, которым будет ограничено и запрещено  употребление слова "слуга". По мнению истца, это слово является "антисоциальным" и "коммунистическим". 

Суд решает вопрос об открытии производства.

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