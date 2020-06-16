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Суд просят запретить Центр противодействия коррупции

Суд просят запретить Центр противодействия коррупции - Фото
Виталий Шабунин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.06.2020, 18:04

Истец считает, что ЦПК занимается "пропагандой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима", говорят в ОАСК

В Окружной админсуд Киева поступил иск о прекращении деятельности Центра противодействия коррупции как якобы противоречащей закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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Истец, которого суд не называет, просит признать противоправной бездеятельность Минюста и обязать его обратиться в суд с иском о прекращении деятельности ЦПК в порядке, предусмотренном указанным законом.

"Истец считает, что информация, обнародованная в СМИ, свидетельствует о том, что Центр противодействия коррупции, анализируя деятельность дивизии войск СС "Галичина", занимается пропагандой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, чем нарушает действующее законодательство", - сказано в сообщении.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску.

В ЦПК информацию пока не комментировали. 

18 февраля Нацполиция открыла дело по заявлению народного депутата Андрея Деркача о том, что Центр противодействия коррупции якобы участвовал в возможном хищении международной помощи. В ЦПК заявили, что таким образом полиция хочет получить разрешение суда на следственные действия против организации.

Вадим Ребрина
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