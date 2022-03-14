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Суд в Гааге объявит о решении по ограничительным мерам в адрес России 16 марта

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 21:36
Суд в Гааге объявит о решении по ограничительным мерам в адрес России 16 марта - Фото
Здание трибунала ООН в Гааге (фото - пресс-служба CIJ)

Международный суд ООН в Гааге намерен 16 марта объявить решение по ограничительным мерам в связи с иском Украины против Российской Федерации. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

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В пресс-релизе указано, что публичное заседание состоится во Дворце мира в Гааге в 16.00 16 марта. Ожидается, что судья Джоан Э. Донохью как председатель суда зачитает постановление по запрошенным ограничительным временным мерам.

Слушания в Международном суде ООН стартовали 7 марта и касались обвинения страны-оккупанта в нарушении конвенции от 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него. 

В поданном Украиной исковом заявлении были запрошены следующие временные меры:

1) РФ должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины;

2) РФ должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях;

3) РФ должна воздержаться от любых действий, которые могут усилить или расширить спор, или сделать его более сложным для решения;

4) РФ должна предоставить Суду отчет о мерах, предпринятых для выполнения приказа Суда через неделю после такого приказа, а затем на регулярной основе, определяемой Судом.

Представители РФ судебные слушания игнорируют. 5 марта посол России в Нидерландах Шульгин заявил, что Россия не собирается участвовать в процессе. 

Сергей Бережной
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Международный суд ООН
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