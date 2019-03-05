Суд втрое уменьшил размер залога Насирову - САП

Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

4 марта Шевченковский райсуд Киева уменьшил размер залога экс-главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову со 100 до 36 млн гривень. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Суд продлил действие мер экс-главе ГФС Украины и руководителю ГФС Украины, однако, по собственной инициативе, уменьшил залог для бывшего главы ГФС Украины со 100 млн гривень до 36 млн гривень в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве", - сказано в сообщении.

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Следующее заседание назначено на 15:30 14 марта.

В САП отметили, что на суде прокуроры не зачитали ни одной страницы обвинительного акта.

14 февраля Шевченковский суд арестовал $300 000 на счету Насирова, которые он скрыл в банке в Великобритании.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период с 2015 по 2016 года он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.