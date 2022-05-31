Суд вынес приговор еще двум российским оккупантам: получили по 11,5 лет тюрьмы

Еще двое российских оккупантов получили тюремный срок в Украине. Военнослужащие ВС РФ Александр Бобыкин и Александр Иванов приговорены к одиннадцати с половиной годам тюрьмы, сообщает Суспільне.

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Сегодня, 31 мая, Котелевский райсуд Полтавской области вынес приговор российским военным Бобыкину и Иванову. Им назначили по 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Бобикин и Иванов обвиняются в нарушении законов и обычаев войны. Оба свою вину признали. Прокуратура просила назначить обвиняемым наказание в виде 12 лет лишения свободы, но их защитники ходатайствовали снизить срок.

Военные РФ скрывались в Харьковской области после того, как колонну их техники разбили ВСУ. Оба сдались украинской армии. Бобыкин – солдат, водитель боевой машины "Град", Иванов – ефрейтор, наводчик "Града". По данным следствия, обвиняемые обстреливали поселок Казачья Лопань и город Дергачи в Харьковской области, результатом чего стало разрушение жилых домов и инфраструктуры.

23 мая первый российский оккупант получил пожизненный срок в Украине. Это был военнопленный Вадим Шишимарин, который убил мирного гражданина в Сумской области.

Оксана Житнюк

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