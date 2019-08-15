Суд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко

Виталий Захарченко Фото: LIGA.net

Печерский районный суд заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по подозрению в отмывании 10 млрд гривень. Информацию об этом LIGA.net подтвердили в ГПУ.

Такое решение суд принял 15 августа по просьбе прокурора Генеральной прокуратуры.

Захарченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

Бывший министр внутренних дел находится не в Украине.

Виталий Захарченко - экс-министр внутренних дел Украины времен президента-беглеца Виктора Януковича.

В феврале 2014 года Захарченко покинул Украину.

С 26 февраля 2014 находится в розыске СБУ. Скрывается от правосудия в России.

В 2014 году беглый Захарченко получил в РФ тамошнее гражданство.

получил В феврале 2018 года Луценко анонсировал открытый суд над Захарченко

2 мая 2018 года Печерский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко

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