Суд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко

Виталий Захарченко Фото: LIGA.net
Такое решение суд принял 15 августа по просьбе Генеральной прокуратуры
Печерский районный суд заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по подозрению в отмывании 10 млрд гривень. Информацию об этом LIGA.net подтвердили в ГПУ.
Такое решение суд принял 15 августа по просьбе прокурора Генеральной прокуратуры.
Захарченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
На решение может быть подана апелляционная жалоба.
Бывший министр внутренних дел находится не в Украине.
- Виталий Захарченко - экс-министр внутренних дел Украины времен президента-беглеца Виктора Януковича.
- В феврале 2014 года Захарченко покинул Украину.
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С 26 февраля 2014 находится в розыске СБУ. Скрывается от правосудия в России.
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В 2014 году беглый Захарченко получил в РФ тамошнее гражданство.
- В феврале 2018 года Луценко анонсировал открытый суд над Захарченко.
- 2 мая 2018 года Печерский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко
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