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Суд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко

Суд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко - Фото
Виталий Захарченко Фото: LIGA.net
15.08.2019, 14:35

Такое решение суд принял 15 августа по просьбе Генеральной прокуратуры

Печерский районный суд заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по подозрению в отмывании 10 млрд гривень. Информацию об этом LIGA.net подтвердили в ГПУ.

Такое решение суд принял 15 августа по просьбе прокурора Генеральной прокуратуры.

Захарченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

Бывший министр внутренних дел находится не в Украине.

  • Виталий Захарченко - экс-министр внутренних дел Украины времен президента-беглеца Виктора Януковича. 
  • В феврале 2014 года Захарченко покинул Украину. 
  • С 26 февраля 2014 находится в розыске СБУ. Скрывается от правосудия в России. 
  • В 2014 году беглый Захарченко получил в РФ тамошнее гражданство.
  • В феврале 2018 года Луценко анонсировал открытый суд над Захарченко.
  • 2 мая 2018 года Печерский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко

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