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Судьба Украины неразрывно связана с судьбой Европы, там решается наше будущее – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 16:40
Судьба Украины неразрывно связана с судьбой Европы, там решается наше будущее – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Поддержка Украины Евросоюзом должна быть непоколебимой, потому что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы. Об этом на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Боррель заявил, что война не должна закончиться из-за усталости Запада, как того ждет российский диктатор Владимир Путин.

"Путин ждет "генерала Зима", который до сих пор всегда спасал русскую армию. Он ждет холодов, перебоев с подачей газа, высоких цен и низких температур, чтобы подорвать нашу волю поддерживать Украину", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что важно попросить европейцев понять, что речь идет о по-настоящему серьезных вопросах, "потому что поддержка Украины — это не просто вопрос щедрости".

"Нужно, чтобы европейцы поняли, что цена, которую придется заплатить, стоит того. Если мы не заплатим ее сейчас, то потом придется заплатить значительно больше", – сказал Боррель.

"Наша поддержка Украины должна быть непоколебимой, потому что безопасность Украины неразрывно связана с нашей. Ход этой войны определяет и наше будущее. Вот почему так важно добиться того, чтобы вслед за Европой, Россия также отказалась от архаичных имперских амбиций", – заявил он.

По словам Борреля, "война может закончиться только таким образом, чтобы надежно гарантировать последующий мир. А для этого Украина должна восстановить свою территориальную целостность и полный суверенитет, а Россия должна понести политическую и моральную ответственность за войну, заплатить за восстановление и ответить за преступления против человечности, которые были совершены. Поэтому – санкции. Поэтому – военная помощь. Поэтому – дипломатические действия".

В том же выступлении Боррель сказал, что Украина может выиграть у России на поле боя, но важны также политические победы — необходимо бороться против влияния России в международных организациях.

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Сергій Бережний
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европарламент санкции Жозеп Боррель
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