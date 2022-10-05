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Украина может выиграть у России на поле боя, но важны также политические победы – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 11:30
Украина может выиграть у России на поле боя, но важны также политические победы – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Украина может выиграть у России на поле боя, но важны также политические победы — необходимо давить на РФ, бороться против ее влияния в международных организациях. Об этом на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Он напомнил, что ВСУ сейчас ведут контрнаступательные действия по трем направлениям.

"Российские солдаты даже не знают, почему идет эта война. И 300 000 россиян, которых забрали на фронт, не имеют понятия, что они делают", – сказал Боррель.

"Таким образом, эта война может быть выиграна в Украине на поле боя, но также необходимо выигрывать с политической точки зрения. Кроме того, есть война за территорию, есть война России за то, чтобы быть мощной страной", – отметил он.

По словам Борреля, сейчас необходимо оказывать давление на РФ, бороться против ее влияния в международных организациях.

  • 30 сентября Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую заявленную Россией якобы аннексию временно оккупированных украинских территорий.
  • Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
Вадим Ребрина
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война ЕС Жозеп Боррель
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