Украина может выиграть у России на поле боя, но важны также политические победы – Боррель

Украина может выиграть у России на поле боя, но важны также политические победы — необходимо давить на РФ, бороться против ее влияния в международных организациях. Об этом на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Он напомнил, что ВСУ сейчас ведут контрнаступательные действия по трем направлениям.

"Российские солдаты даже не знают, почему идет эта война. И 300 000 россиян, которых забрали на фронт, не имеют понятия, что они делают", – сказал Боррель.

"Таким образом, эта война может быть выиграна в Украине на поле боя, но также необходимо выигрывать с политической точки зрения. Кроме того, есть война за территорию, есть война России за то, чтобы быть мощной страной", – отметил он.

По словам Борреля, сейчас необходимо оказывать давление на РФ, бороться против ее влияния в международных организациях.

30 сентября Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую заявленную Россией якобы аннексию временно оккупированных украинских территорий.

Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Вадим Ребрина

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