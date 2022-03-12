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Судьи КСУ будут отправлять 50-70% своей зарплаты Вооруженным силам Украины и ТрО

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12.03.2022, 14:09
Судьи КСУ будут отправлять 50-70% своей зарплаты Вооруженным силам Украины и ТрО - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ)

Судьи Конституционного суда Украины до окончания войны с Россией будут перечислять 50-70% своей судейской зарплаты на нужды Вооруженных сил Украины и других сил обороны. Такое решение приняли сборы судей КСУ 11 марта, сообщает пресс-служба суда.

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В решении говорится, что, согласно статье 17 Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности являются делом всего украинского народа.

В условиях российской вооруженной агрессии ВСУ, сили ТрО, волонтеры, благотворительные организации нуждаются в денежной помощи.

Поэтому судьи КСУ решили: "До завершения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины осуществлять перерасчет денежных сумм в размере 50-70% денежного вознаграждения (после вычета налогов и сборов) судей КСУ на нужды Вооруженных сил Украины, сил территориальной обороны, гуманитарные нужды и в адрес других получателей, которые нуждаются в помощи".

  • Согласно сайту суда, состав КСУ сейчас – это 16 судей (двоим из них, Тупицкому и Касминину, в 2021 году выплаты были прекращены). Средняя зарплата судей КСУ — около $10 000 в месяц.

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Валерия Кондратова
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Конституционный суд Украины война с россией
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