Судилище в Крыму арестовало трех человек по "делу Хизб ут-Тахрир"

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Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал трех задержанных крымских татар Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулгъаниева по "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает общественное движение Крымская солидарность в Facebook.

По словам адвоката Эдема Семедляева, троим задержанным избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 13 апреля.

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Семедляев отметил, что судилище прошло в закрытом режиме, объявив об угрозах участникам процесса. Кому именно угрожают, не уточнялось.

В конце прошлого года Министерство иностранных дел Украины выступило с резкой критикой решения российского суда, которым граждан Украины крымскотатарского происхождения приговорили к заключению за "террористическую деятельность".

В ведомстве подчеркнули, что все обвинения в терроризме по делу Хизб ут-Тахрир "откровенно сфабрикованы".