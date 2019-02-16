Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.02.2019, 18:00

Судилище в Крыму арестовало трех человек по "делу Хизб ут-Тахрир"

Судилище в Крыму арестовало трех человек по "делу Хизб ут-Тахрир" - Фото
Фото: EPA

Крымских татар Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулгъаниева арестовати по так называемому делу Хизб ут-Тахрир

Реклама
Реклама

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал трех задержанных крымских татар Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулгъаниева по "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает общественное движение Крымская солидарность в Facebook.

По словам адвоката Эдема Семедляева, троим задержанным избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 13 апреля.

Реклама

Семедляев отметил, что судилище прошло в закрытом режиме, объявив об угрозах участникам процесса. Кому именно угрожают, не уточнялось.

В конце прошлого года Министерство иностранных дел Украины выступило с резкой критикой решения российского суда, которым граждан Украины крымскотатарского происхождения приговорили к заключению за "террористическую деятельность". 

В ведомстве подчеркнули, что все обвинения в терроризме по делу Хизб ут-Тахрир "откровенно сфабрикованы".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, Хизб ут-Тахрир
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 