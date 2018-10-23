Дорого содержать: арестованное судно "Норд" продадут на аукционе

Фото: ark.gp.gov.ua

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Задержанное в Азовском море судно под российским флагом продадут на электронных торгах 7 ноября

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Арестованный рыбацкий сейнер "Норд" продадут на аукционе СЕТАМ. Стартовая цена - около 1,6 млн грн, сообщает Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В агентстве пояснили, что траты на хранение и содержание судна слишком большие, и поэтому принято решение пустить его с молотка.

Электронные торги начнутся 7 ноября этого года. Подавать заявки на лот можно в течение 15 дней - нужно заплатить гарантийный взнос и участвовать в торгах.

Все личные вещи членов экипажа, которые остались на судне, им вернут.

В конце августа прокуратура закончила досудебное расследование по уголовному делу против капитана задержанного судна "Норд" Владимира Горбенко. Он обвиняется в незаконном рыбном промысле в Азовском море.

Судно задержали 25 марта 2018 года в украинских водах Азовского моря под флагом РФ.