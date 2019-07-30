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Судья заявила о давлении в деле по иску кандидата от Слуги народа

Судья заявила о давлении в деле по иску кандидата от Слуги народа - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
30.07.2019, 15:30

Сообщение поступило якобы от депутата восьмого созыва и кандидата в депутаты девятого

Судья Шестого апелляционного административного суда Оксана Эпель заявила о том, что на ее номер телефона поступают сообщения от якобы кандидата в депутаты с просьбой "помочь" в деле по иску кандидата от партии Слуга народа.

Судья направила соответствующую информацию .в Высший совет правосудия (ВСП) и Генпрокуратуру. В ВСП начали проверку изложенных фактов.

Эпель рассказала, что в ее производстве находится дело по иску кандидата от Слуги народа в одномандатном избирательном округе к окружной избирательной комиссии. Суть иска в ВСП не раскрыли. Отмечается, что третьими лицами в деле являются двое кандидатов в депутаты.

Судья утверждает, что до начала рассмотрения дела ей в WhatsApp с неизвестного номера поступило сообщение: "Доброе утро! Надеюсь, Вы меня помните. Народный депутат 8, и даст Бог 9го созыва. Выиграл у представительницы ЗЕ более 1000 голосов, потом суд по ее представлению на перерасчет по 15 участкам. И вот сегодня в 16:00 Ваша тройка будет рассматривать ее апелляцию. Правовая позиция моей стороны более чем обоснована. Готов предоставить любые объяснения. Прошу помочь".

Эпель считает такие сообщения вмешательством в ее деятельность.

ВСП внес информацию в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи и начал проверку.

Ранее Житомирский окружной админсуд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от Слуги народа Вячеслава Сигачева и обязал пересчитать голоса на всех участках в округе №64 в Коростене, где Сигачев проиграл действующему депутату от фракции БПП Владимиру Арешонкову.

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высший совет правосудия выборы Оксана Эпель
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