Сумкую область обстреляли из минометов и артиллерии с территории России

23 апреля несколько сел Сумской области подверглись артиллерийскому обстрелу с территории России. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, российские оккупанты обстреляли из минометов и тяжелой артиллерии два населенных пункта в Конотопском районе.

"Сегодня в результате минометных и артиллерийских обстрелов со стороны РФ села Атинское в психоневрологическом интернате выбиты все окна и двери. Человеческих жертв нет", – рассказал Живицкий.

Под обстрел попало село Бояро-Лежачи. Там повреждены территории частных домов. Люди не пострадали, в одном домохозяйстве погибла корова.

Живицкий призвал людей к осторожности, поскольку вероятность провокаций со стороны российских оккупантов остается высокой.

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Наталия Медведева

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