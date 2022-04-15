Сумская область попала под обстрел тяжелой артиллерии российских оккупантов – ОВА

14 апреля российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Сегодня российские террористические фашистские войска за последние 10 дней впервые обстреляли территорию Сумской области", – сказал Живицкий.

Российские оккупанты вели огонь по Ахтырскому району: Великописаревская громада, село Поповка.

По словам главы Сумской ОВА, враг использовал тяжелую артиллерию с запрещенными международными правилами снарядами.

"Это в очередной раз подтверждает подлость, низость и полное игнорирование каких бы то ни было международных требований, правил, законов страной-агрессором", – сказал Живицкий.

Он заверил жителей Сумской области, что Вооруженные Силы Украины готовы защищать их и их территорию, если враг опять попытается атаковать.

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Наталия Медведева

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