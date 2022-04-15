UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сумская область попала под обстрел тяжелой артиллерии российских оккупантов – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 01:56
Сумская область попала под обстрел тяжелой артиллерии российских оккупантов – ОВА - Фото
Дмитрий Живицкий (Скриншот видео)

14 апреля российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня российские террористические фашистские войска за последние 10 дней впервые обстреляли территорию Сумской области", – сказал Живицкий.

Российские оккупанты вели огонь по Ахтырскому району: Великописаревская громада, село Поповка.

По словам главы Сумской ОВА, враг использовал тяжелую артиллерию с запрещенными международными правилами снарядами.

"Это в очередной раз подтверждает подлость, низость и полное игнорирование каких бы то ни было международных требований, правил, законов страной-агрессором", – сказал Живицкий.

Он заверил жителей Сумской области, что Вооруженные Силы Украины готовы защищать их и их территорию, если враг опять попытается атаковать.

Читайте также: На востоке украинцы продолжают уничтожать оккупантов и их вооружение: потери за сутки

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сумская область дмитрий живицкий
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 