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"Верьте в свои силы". Супрун написала заявление об увольнении

"Верьте в свои силы". Супрун написала заявление об увольнении - Фото
Фото: facebook.com/ulanasuprun
29.08.2019, 18:14

Вместе с министром заявления написали ее замы Павел Ковтонюк и Александр Линчевский

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун и двое ее заместителей написали заявление об увольнении. Об этом она сообщила в Facebook.

Вместе с Супрун заявления написали Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.

"Ждем ближайшего заседания правительства, где они (заявления, - ред.) будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", - написала Супрун.

Она дала ряд советов новым членам правительства.

"- Никогда не переставайте исследовать сферу, которой будете заниматься….

- Не отменяйте политики, которые уже успешно воплощаются….

- Не бойтесь продолжать вещи, которые уже работают и делать реальные изменения того, что не работает…

- Будьте командой. Какими бы разными вы ни были, помните, что вас объединяет общая работа и общая ответственность…

- Говорите друг другу правду - о состоянии дел, об ошибках и рисках…

- Верьте в свои силы. Не позволяйте, чтобы вами руководили. Не бойтесь быть технократами и не будьте "чьими-то ручными" министрами...

- Помните, что вы служите украинскому народу, а не президенту, председателю партии или любом другом политику".

Как заявил сегодня депутат от партии Слуга народа Михаил Радуцкий, который попал в неприятную ситуацию с перепиской по поводу Супрун, фракция СН на пост главы Минздрава поддержала кандидатуру Зоряны Черненко. Об этом сообщил Цензор.нет

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увольнение минздрав Уляна Супрун Александр Линчевский
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