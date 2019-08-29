"Верьте в свои силы". Супрун написала заявление об увольнении

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун и двое ее заместителей написали заявление об увольнении. Об этом она сообщила в Facebook.
Вместе с Супрун заявления написали Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.
"Ждем ближайшего заседания правительства, где они (заявления, - ред.) будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", - написала Супрун.
Она дала ряд советов новым членам правительства.
"- Никогда не переставайте исследовать сферу, которой будете заниматься….
- Не отменяйте политики, которые уже успешно воплощаются….
- Не бойтесь продолжать вещи, которые уже работают и делать реальные изменения того, что не работает…
- Будьте командой. Какими бы разными вы ни были, помните, что вас объединяет общая работа и общая ответственность…
- Говорите друг другу правду - о состоянии дел, об ошибках и рисках…
- Верьте в свои силы. Не позволяйте, чтобы вами руководили. Не бойтесь быть технократами и не будьте "чьими-то ручными" министрами...
- Помните, что вы служите украинскому народу, а не президенту, председателю партии или любом другом политику".
Как заявил сегодня депутат от партии Слуга народа Михаил Радуцкий, который попал в неприятную ситуацию с перепиской по поводу Супрун, фракция СН на пост главы Минздрава поддержала кандидатуру Зоряны Черненко. Об этом сообщил Цензор.нет.