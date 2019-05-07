Супрун подала в суд на журналиста 1+1

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подала в суд против журналиста 1+1 Александра Дубинского иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Об этом Супрун сообщила в своем Facebook.

По словам министра, Дубинский обвинил ее в том, что "под видом реформ" она занимается хищением и отмыванием бюджетных средств.

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При этом Супрун отмечает, что журналист не предоставляет никаких доказательств своих обвинений. В своих материалах Дубинский, по мнению министра, "выдает свои суждения за факты или создает вокруг реальных событий лживый контекст".

Супрун говорит, что Дубинский делает это "индустриальными темпами", поэтому она склонна считать его материалы "заказными".

Глава Минздрава отметила, что на журналиста уже четыре раза подавали в суд иски о распространении недостоверной информации.

"Получила много сообщений и комментариев о необходимости подавать в суд также. Решила протестировать такой инструмент защиты правды, поскольку как мы видим от опровержения фейков - тенденция их появления не уменьшается", - написала Супрун.

Она сообщила, что зарегистрировала исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации в Соломенском райсуде Киева.

25 апреля на пресс-конференции Супрун сказала, что новая система здравоохранения будет продолжать работать и развиваться независимо от политических событий в Украине.