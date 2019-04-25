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25.04.2019, 16:42

Медреформа не остановится из-за политических событий – Супрун

Медреформа не остановится из-за политических событий – Супрун - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Минздрав проводит реформу таким образом, чтобы не было возможности дать задний ход

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Новая система здравоохранения будет продолжать работать и развиваться независимо от политических событий, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время пресс-конференции.

По ее словам, Минздрав готов встречаться с командой избранного президента Владимира Зеленского, чтобы проинформировать его о ходе реформы.

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Супрун также сказала, что Минздрав выстраивает любой этап реформы таким образом, чтобы избежать отката проделанной командой работы.

"Мы начали трансформацию системы здравоохранения во время войны, политической нестабильности и жесткого сопротивления отовсюду. С 2016 года работаем в условиях постоянной угрозы отката. Но трансформация продолжается", - подчеркнула она.

16 апреля Супрун сообщила, что Минздрав начал переговоры с Государственным управлением делами для создания рабочей группы, разработки плана и заключения договоров с Национальной службой здоровья Украины, что означает – "открытие всех больниц для всех украинцев". 

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Теги: медреформа, ульяна супрун
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