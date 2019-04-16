Все больницы открыты для граждан. Супрун анонсировала реформу

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Министерство здравоохранения начало переговоры с Государственным управлением делами для создания рабочей группы, разработки плана и заключения договоров с Национальной службой здоровья Украины, что означает – "открытие всех больниц для всех украинцев". Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она пояснила, что речь идет, в частности, о больнице Феофания, которая принадлежат Госуправлению. Феофания, отмечает Супрун, "превратилась в символ неравенства и оторванности народных избранников от обычных граждан".

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И.о. министра подчеркивает, что в Украине должно быть единое медицинское пространство, что является вопросом справедливости, экономической целесообразности и здоровья миллионов украинцев.

Супрун также напомнила, что это выполнимая задача, поскольку после введения медреформы пациент находится в центре внимания, а деньги идут за пациентом, поэтому любой гражданин может выбирать любое медучреждение для лечения.

11 апреля Супрун рассказала, насколько вреден неполноценный рацион питания и как его можно улучшить.