Супрун рассказала, как можно улучшить рацион питания

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире больше, чем курение, высокое давление и любой другой фактор риска. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Чрезмерное потребление соли и недостаточное количество цельнозерновых и фруктов в рационе - вызывают более 50% смертей, связанных с питанием. Другая часть связана с высоким уровнем потреблением красного мяса и процесованных мясных продуктов. Каждая пятая смерть в мире происходит именно потому, что люди не едят здоровую пищу", - уточнила Супрун.

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Она советует потреблять не менее 200-300 граммов фруктов в день. "Однако большинство людей выполняет лишь треть нормы - 94 грамма. Если представить - это очень небольшое яблоко", - сказала Супрун.

По ее словам, дневная норма цельнозерновых продуктов составляет 100-150 граммов, но "нормой" для многих является 29 граммов в день.

"Соли стоит потреблять не более 3 тысяч мг в день, лучше еще меньше. Но эта норма обычно преувеличивается в 2 раза. Норма семян и орешков в день равна 16-25 граммов", - отметила Супрун.

Супрун рассказала, что нужно делать, чтобы улучшить свой рацион:

Уменьшить потребление соли. Выбирайте продукты с пониженным содержанием соли, читайте этикетку - если соль находится в начале списка ингредиентов, то это означает ее избыточное содержание, замените соль на пряности и старайтесь готовить дома - это лучший способ контролировать количество потребленной соли.

Выбирать цельнозерновые продукты на замену хлебу из белой муки или батона. Отдавайте предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки, макаронным изделиям из муки грубого помола.

Есть больше овощей и фруктов. Выбирайте свежие или замороженные фрукты. Зато уменьшайте потребление или избегайте овощей со сливочными соусами, жареных или панированных, консервированных фруктов в сиропе, замороженных фруктов с приложенными сахарами. Овощи и фрукты не только полезны, но и доступны.

Не есть много сахара. Средняя суточная норма добавленных сахаров должно быть не более 32-50 граммов. Это примерно 10 чайных ложек.

Контролировать размер порции. Чтобы уменьшить риски переедания - следите за размером порций различных продуктов.

8 апреля Супун разрушила мифы о том, что здоровое питание - это дорого.