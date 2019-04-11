Супрун рассказала, как можно улучшить рацион питания

Неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире больше, чем курение, высокое давление и любой другой фактор риска. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Чрезмерное потребление соли и недостаточное количество цельнозерновых и фруктов в рационе - вызывают более 50% смертей, связанных с питанием. Другая часть связана с высоким уровнем потреблением красного мяса и процесованных мясных продуктов. Каждая пятая смерть в мире происходит именно потому, что люди не едят здоровую пищу", - уточнила Супрун.
Она советует потреблять не менее 200-300 граммов фруктов в день. "Однако большинство людей выполняет лишь треть нормы - 94 грамма. Если представить - это очень небольшое яблоко", - сказала Супрун.
По ее словам, дневная норма цельнозерновых продуктов составляет 100-150 граммов, но "нормой" для многих является 29 граммов в день.
"Соли стоит потреблять не более 3 тысяч мг в день, лучше еще меньше. Но эта норма обычно преувеличивается в 2 раза. Норма семян и орешков в день равна 16-25 граммов", - отметила Супрун.
Супрун рассказала, что нужно делать, чтобы улучшить свой рацион:
8 апреля Супун разрушила мифы о том, что здоровое питание - это дорого.