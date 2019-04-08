Здоровое питание и цена: разъяснение от Ульяны Супрун

Фото: LIGA.net

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун разрушила мифы о том, что здоровое питание - это дорого. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Разрушим несколько мифов относительно высокой стоимости здорового питания. Мы постоянно советуем есть больше овощей", - уточнила Супрун.

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В качестве примера она озвучила цены на некоторые овощи:

морковь: до 15 грн/кг, источник каротиноидов (о-витамина А, необходимого для зрения, иммунитета, красоты кожи и неустанной борьбы со свободными радикалами). "Ее можно есть сырую, запекать, тушить, добавлять к кашам, супам, сладкой и несладкой выпечке", - уточнила Супрун.

свекла: до 15 грн/кг, источник бетаина - соединения, необходимого для правильного обмена жиров.

кольраби: источник клетчатки и витамина С, стоит до 30 грн/кг. "Прекрасно сочетается с морковью, яблоками и сметаной", - уточнила Супрун.

корнеплоды сельдерея и пастернака радуют содержанием клетчатки инулина, вкусом и ценой (25 и 45 грн/кг соответственно в Киеве в центре города).

лук: от 10 грн/кг;

тыква: при цене 15-20 грн/кг;

капуста: 10-20 грн/кг;

"Белокочанная капуста богата кальцием, который хорошо усваивается, а ее серосодержащие соединения сульфурафаны активируют печеночную систему обезвреживания. Квашеная капуста содержит еще и молочную кислоту (пребиотик) и молочнокислые бактерии (пробиотик), то есть еще полезнее сыра", - уточнила Супрун.

Она уточнила, что, когда "говорим "здоровое питание", то имеем в виду не раскрученные и дорогие авокадо, годжи, чиа, киноа и лосося, а доступные яйца, смородину, гречку, тыкву и кучу других продуктов стоимостью до 50 гр за килограмм".

Ранее и.о. министра здравоохранения дала советы, как сохранить здоровье людям, которые будут работать на выборах.