Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на 72 сессии Всемирной организации здравоохоранения в Женеве призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Она отметила продвижение реформы системы здравоохранения в Украине, которая состоялась на фоне пятилетней агрессии со стороны Российской Федерации.

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Супрун подчеркнула, что РФ все это время продолжает нарушать международное право и права человека.

"ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права", - заявила Супрун.

Она отметила, что Россия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных.

Супрун также призвала ВОЗ и другие международные организации отказаться от российского финансирования, "чтобы не стать заложниками Кремля". Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить санкции против России.

Спикер МИДа страны-агрессора Мария Захарова в ответ на это назвала Супрун "националистом и русофобом, настоящим провокатором".