Супрун сказала, останется ли в Минздраве после выборов в Раду

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала условие, при котором согласилась бы возглавить Минздрав после парламентских выборов-2019. Об этом она рассказала в интервью украинской службе Deutsche Welle.

"В зависимости от того, кто будет в правительстве. Потому что, если в правительстве будут люди, которые будут блокировать изменения, которые мы внедряем, то как можно работать с людьми, которые имеют противоположные идеи?", - ответила она на вопрос журналиста о возможности сотрудничества с будущим правительством.

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Также Супрун отметила, что ее "кандидатуру подали от нынешней коалиции", но "много дел, касающихся здравоохранения, они - немного вне политики, потому что люди болеют независимо от политической ситуации".

"Мы будем следить за тем, что происходит в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечить отрасли необходимо финансирование", - добавила и.о. главы Минздрава.

25 апреля на пресс-конференции Ульяна Супрун сказала, что новая система здравоохранения будет продолжать работать и развиваться независимо от политических событий в Украине.