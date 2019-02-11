Сурков назвал "модели русского государства": после Ленина — Путин

Владислав Сурков (фото - скриншот видео)

Куратор боевиков террористических организаций Л/ДНР, помощник президента страны-агрессора РФ Владислав Сурков назвал "основные модели русского государства", в которых после эпохи лидера большевиков Владимира Ленина идет "государство Путина". Об этом сообщает российская Независимая газета.

"Русской истории известны четыре основные модели государства, которые условно могут быть названы именами их создателей: государство Ивана Третьего (великое княжество/царство московское и всей Руси, XV–XVII века); государство Петра Великого (Российская империя, XVIII–XIX века); государство Ленина (Советский Союз, ХХ век); государство Путина (Российская Федерация, XXI век)", - отметил Сурков.

Реклама

По его словам, якобы "эти большие политические машины, сменяя друг друга, ремонтируясь и адаптируясь на ходу, век за веком обеспечивали русскому миру упорное движение вверх".

"Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина", - убежден Сурков.

11 сентября 2018 года группа Информационное сопротивление сообщала, что Сурков для сохранения власти загонял в ОРДО кадыровцев.