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Сущенко на 20 лет запретили въезд в РФ - адвокат

Сущенко на 20 лет запретили въезд в РФ - адвокат - Фото
Роман Сущенко в московском суде (Фото: Мaxim Shipenkov/ЕРА)
09.09.2019, 15:05

По словам Марка Фейгина, журналист был освобожден на основании указа Путина о помиловании

Вернувшемуся в Украину в результате обмена журналисту Роману Сущенко на 20 лет запретили въезд в Россию. Об этом Укринформу сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО", - сказал Фейгин.

Однако указ президента РФ Владимира Путина о помиловании, по его данным, нигде не публиковался. "Видимо, он секретный", - предположил адвокат.

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