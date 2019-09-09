Сущенко на 20 лет запретили въезд в РФ - адвокат

Роман Сущенко в московском суде (Фото: Мaxim Shipenkov/ЕРА)

Вернувшемуся в Украину в результате обмена журналисту Роману Сущенко на 20 лет запретили въезд в Россию. Об этом Укринформу сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО", - сказал Фейгин.

Однако указ президента РФ Владимира Путина о помиловании, по его данным, нигде не публиковался. "Видимо, он секретный", - предположил адвокат.

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