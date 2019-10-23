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Свидетель попытки подкупа "слуг народа" выступит в прямом эфире

Свидетель попытки подкупа "слуг народа" выступит в прямом эфире - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
23.10.2019, 16:04

При этом глава фракции СН заявил, что у них нет "прямых доказательств"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал обнародование в прямом телеэфире показаний свидетеля о попытках подкупа депутатов из финансового комитета.

Свидетель примет участие в шоу "Право на владу", которое выйдет завтра на телеканале 1+1, принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому.

Этот человек озвучит "свидетельства об этих 30 тысячах долларов".

"Сначала мы услышали сигналы. Один депутат подошел и сказал, что мне тут какие-то люди предлагают 25 тысяч долларов за то, что я выйду или воздержусь от голосования. Мы это зафиксировали. Потом другой подошел, говорит: а мне 30 предлагают. Я говорю: давай мы эти сигналы передадим в правоохранительные органы, но это такой резонанс сейчас, это уже правоохранители должны реагировать на публичные заявления, и я говорю: ну давайте тогда покажем всей стране, кто это и как это", - рассказал Арахамия.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о свидетеле подкупа, Арахамия ответил: "Свидетель того, что деньги предлагали. У нас нет прямых доказательств. Иначе мы бы уже общались с НАБУ, а не с журналистами".

По его словам, деньги предлагали посредники некоего олигарха: "Никакой олигарх не подойдет к депутату и не начнет предлагать деньги. Это какие-то посредники".

В конце 2017-го нардепы создали электронные "площадки Яценко", которые выступают посредниками между базой ФГИ и оценщиками имущества, и получают за трансфер таких данных до 1800 грн с каждой операции. Законопроект №2047-д должен был эту схему разрушить. Депутаты СН в комитете во главе с Александром Дубинским провалили этот законопроект. Экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что за провал нардепы якобы могли получить до $30000 взятки каждый. Для фигурантов потребовали прохождение полиграфа

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Слуга народа свидетель подкуп Давид Арахамия площадки яценко
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