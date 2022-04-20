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"Свинье не к лицу имя бесчеловечного ублюдка". В Баварии переназвали кабана по имени Путин

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 05:22
Кабан Эберхофер (Фото: Wildpark Mehlmeisel Waldhaus)

В Баварии в парке дикой природы жил дикий кабан по имени Путин. Из-за зверств России в Украине, кабана решили переименовать, потому что имя российского диктатора оскорбляет животное. Об этом сообщает в Facebook парк Wildpark Mehlmeisel Waldhaus.

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Кабан, которого решили переименовать, появился в баварском парке дикой природы три года назад. У животного было российское происхождение, он был крупнее, чем его европейские сородичи и весил в полтора раза больше. Поэтом его назвали Путин.

Сейчас, как пишут сотрудники парка, это "статный, социально приемлемый и общительный кабан, который весит почти 200 кг".

В парке Wildpark Mehlmeisel Waldhaus есть традиция – во время экскурсий посетителям представляют всех кабанов по имени.

Когда Россия вторглась в Украину, сотрудник парка Эккард Миккиш решил, что "ни одна свинья не заслуживает имени этого бесчеловечного ублюдка".

В начале марта парк объявил конкурс на новое имя для дружелюбного кабана, люди прислали 2700 вариантов.

Через почти полтора месяца конкурс завершился. Кабан Путин был торжественно переименован в Эберхофера, ему вручили торт из марципана и бисквита, украшенный пятью розовыми улыбающимися свинками.

Эберхофер – имя полицейского из популярной серии баварских книг.

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Наталия Медведева
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