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Сводка потерь. Украинские силы вчера нанесли наибольшие потери армии РФ под Бахмутом

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 09:05
Сводка потерь. Украинские силы вчера нанесли наибольшие потери армии РФ под Бахмутом - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины вчера уничтожили 100 российских оккупантов, пять танков и шесть артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла около 31 150 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери украинские военные вчера нанесли оккупантам на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 5 июня армия России потеряла в Украине:

личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1381 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 3392 (+13),

артиллерийских систем – 686 (+6),

РСЗО – 207 (0),

средств ПВО – 95 (0),

самолетов – 210 (0),

вертолетов – 175 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),

крылатых ракет – 122 (0),

кораблей / катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23),

спецтехники – 53 (+1).

Читайте также: Россияне пытались вернуть утраченные позиции на юге: понесли значительные потери – Генштаб

Марк Сировой
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ВСУ Донбасс убитые потери бахмут армия рф генштаб
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