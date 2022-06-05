Сводка потерь. Украинские силы вчера нанесли наибольшие потери армии РФ под Бахмутом
Силы обороны Украины вчера уничтожили 100 российских оккупантов, пять танков и шесть артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла около 31 150 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери украинские военные вчера нанесли оккупантам на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 5 июня армия России потеряла в Украине:
личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано,
танков ‒ 1381 (+5),
боевых бронированных машин ‒ 3392 (+13),
артиллерийских систем – 686 (+6),
РСЗО – 207 (0),
средств ПВО – 95 (0),
самолетов – 210 (0),
вертолетов – 175 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
крылатых ракет – 122 (0),
кораблей / катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23),
спецтехники – 53 (+1).
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