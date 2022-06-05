Сводка потерь. Украинские силы вчера нанесли наибольшие потери армии РФ под Бахмутом

Силы обороны Украины вчера уничтожили 100 российских оккупантов, пять танков и шесть артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла около 31 150 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери украинские военные вчера нанесли оккупантам на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 5 июня армия России потеряла в Украине:

личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1381 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 3392 (+13),

артиллерийских систем – 686 (+6),

РСЗО – 207 (0),

средств ПВО – 95 (0),

самолетов – 210 (0),

вертолетов – 175 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),

крылатых ракет – 122 (0),

кораблей / катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23),

спецтехники – 53 (+1).

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Марк Сировой

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