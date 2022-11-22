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Сымитировали сдачу в плен и открыли огонь. Против оккупантов открыто дело за вероломство

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 17:16
Сымитировали сдачу в плен и открыли огонь. Против оккупантов открыто дело за вероломство - Фото
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)

В селе Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен, открыли огонь по украинским защитникам, что является нарушением международного гуманитарного права. Луганская областная прокуратура открыла производство, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Дело открыто по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства, по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

"По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в Макеевке Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие действия запрещаются международным гуманитарным правом", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования будут приняты меры по установлению всех обстоятельств данного события, а также будет дана правовая оценка всем его участникам, заверили в ОГП.

СПРАВКА ОГП. Согласно ст. 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 г, запрещено убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству. Вероломством считаются действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую ​​защиту в соответствии с нормами международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов с целью обмана такого доверия.

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Вадим Ребрина
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