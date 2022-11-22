Сымитировали сдачу в плен и открыли огонь. Против оккупантов открыто дело за вероломство
В селе Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен, открыли огонь по украинским защитникам, что является нарушением международного гуманитарного права. Луганская областная прокуратура открыла производство, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Дело открыто по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства, по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
"По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в Макеевке Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие действия запрещаются международным гуманитарным правом", – говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования будут приняты меры по установлению всех обстоятельств данного события, а также будет дана правовая оценка всем его участникам, заверили в ОГП.
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