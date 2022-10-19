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Сын генерала ФСБ хотел стать "замгубернатора" в Украине, но вынужден был бежать – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 12:40
Сын генерала ФСБ хотел стать
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)

Сын генерала ФСБ отправился в Украину, чтобы стать "замгубернатора" Николаевской области, но уехал с позором — бросив своих товарищей во время пьяной перестрелки. Об этом говорится в расследовании российского издания Важные истории.

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17 июня двое российских контрактников выпивали в ресторане на набережной Днепра в Херсоне. Там же находились четверо сотрудников ФСБ РФ. В какой-то момент между ними возник конфликт, в результате которого обе стороны применили огнестрельное оружие.

В итоге двое сотрудников ФСБ и один контрактник погибли на месте. Остальные были госпитализированы с ранениями.

В конфликте не пострадал только один человек – сбежавший из ресторана сотрудник ФСБ, имя которого оккупанты пытались скрыть.

Издание выяснило, что это был Евгений Тихонов, сын одного из самых влиятельных генералов ФСБ Александра Тихонова. По словам источников журналистов, в Украину Тихонов приехал, "чтобы стать заместителем губернатора Николаевской области, по рекомендации папы".

Этот инцидент обострил и без того яростную подковерную войну между Минобороны РФ и ФСБ. Оба ведомства обвиняют друг друга в неверном информировании Кремля о потенциале украинской армии и оценке настроений внутри украинского общества, что в итоге привело к провалу российского наступления, пишет издание.

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Вадим Ребрина
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