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Сотрудник ЧВК Вагнера и работник ФСБ сбежали во Францию и дают показания – TheInsider

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 22:26
Сотрудник ЧВК Вагнера и работник ФСБ сбежали во Францию и дают показания – TheInsider - Фото
Эмблема ЧВК Вагнера (Фото - скриншот из видео)

Сотрудник ЧВК Вагнера и работник ФСБ России обратились с просьбой о политическом убежище во Франции и готовы давать показания в рамках расследования военных преступлений РФ. Об этом сообщает TheInsider со слов главы проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

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Осечкин утверждает, что за последние месяцы уже несколько сотрудников спецслужб смогли выехать из России и подали прошения о политическом убежище. 

В случае с двумя перебежчиками из ФСБ и ЧВК Вангера, то они оказались в одном самолете, синхронно пошли запрашивать политическое убежище и международную защиту, причем, по словам Осечкина, "каждый из них решил, что второй здесь по его душу".

В публикации говорится, что мужчина "имеет отношение к работе штаба и команды Пригожина" (Евгений Пригожин – создатель ЧВК Вагнера), женщина – сотрудница ФСБ, у которой есть "достаточно серьезный инсайд... с большим количеством важной информации, которая будет поэтапно опубликована".

Оба перебежчика сейчас дают показания, в том числе о коррупционных схемах ФСБ, истории создания ЧВК Вагнера как "филиала" ГРУ, говорит Осечкин. 

Сергій Бережний
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чвк вагнера франция фсб международный трибунал перебежчик
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