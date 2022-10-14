Сотрудник ЧВК Вагнера и работник ФСБ сбежали во Францию и дают показания – TheInsider

Сотрудник ЧВК Вагнера и работник ФСБ России обратились с просьбой о политическом убежище во Франции и готовы давать показания в рамках расследования военных преступлений РФ. Об этом сообщает TheInsider со слов главы проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

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Осечкин утверждает, что за последние месяцы уже несколько сотрудников спецслужб смогли выехать из России и подали прошения о политическом убежище.

В случае с двумя перебежчиками из ФСБ и ЧВК Вангера, то они оказались в одном самолете, синхронно пошли запрашивать политическое убежище и международную защиту, причем, по словам Осечкина, "каждый из них решил, что второй здесь по его душу".

В публикации говорится, что мужчина "имеет отношение к работе штаба и команды Пригожина" (Евгений Пригожин – создатель ЧВК Вагнера), женщина – сотрудница ФСБ, у которой есть "достаточно серьезный инсайд... с большим количеством важной информации, которая будет поэтапно опубликована".

Оба перебежчика сейчас дают показания, в том числе о коррупционных схемах ФСБ, истории создания ЧВК Вагнера как "филиала" ГРУ, говорит Осечкин.

17 сентября глава МИД Чехии Ян Липавский призвал как можно скорее создать международный трибунал для расследования преступления агрессии.

11 октября в Офисе президента заявили, что в мировых столицах должны понять – что Россия должна проиграть войну против Украины, а Кремль должен пройти через трибунал.

Сергій Бережний

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