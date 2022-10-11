Подоляк: Столицам мира стоит понять — Россия должна проиграть, а Кремлю нужен трибунал
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в мировых столицах должны понять, что Россия должна проиграть войну против Украины, а Кремль должен пройти через трибунал. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, всем столицам стоит понять, что Россия должна проиграть в войне, а руководство РФ должно предстать перед трибуналом.
Он отметил, что российские пропагандисты, которые призывали к ударам по украинским городам, должны сидеть на скамье подсудимых "с грустным лицом".
"Если зло оставить безнаказанным, то несправедливость будет множиться по всему миру", — написал Подоляк.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами". Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах.
- После массированных ракетных ударов по Киеву и другим городам глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Конгресс США сосредоточиться на поставке Украине комплексов NASAMS и самолетов F-16.
- Взрыв на Крымском мосту не стал поводом для массированных ракетных ударов по Украине, так как россияне долго планировали обстрелы. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.
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