Подоляк: Столицам мира стоит понять — Россия должна проиграть, а Кремлю нужен трибунал

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в мировых столицах должны понять, что Россия должна проиграть войну против Украины, а Кремль должен пройти через трибунал. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, всем столицам стоит понять, что Россия должна проиграть в войне, а руководство РФ должно предстать перед трибуналом.

Он отметил, что российские пропагандисты, которые призывали к ударам по украинским городам, должны сидеть на скамье подсудимых "с грустным лицом".

"Если зло оставить безнаказанным, то несправедливость будет множиться по всему миру", — написал Подоляк.

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Дмитро Гриниченко

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