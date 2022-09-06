Сын Портнова пять месяцев назад выехал из Украины "за гуманитаркой" и не вернулся – Схемы

Сын бывшего первого замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова еще в марте выехал из Украины якобы за гуманитарной помощью и так и не вернулся. Об этом сообщили Схемы, ссылаясь на несколько источников с доступом к данным о пересечении границы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным журналистов, 22 марта 2022 года Львовская военная администрация внесла 29-летнего Игоря Портнова в систему "Шлях" как лицо призывного возраста, которому разрешен временный выезд из страны за гуманитарной помощью, сроком на месяц. Запрос на разрешение был от общественной организации "Народная самооборона".

Уже на следующий день, 23 марта, Портнов-младший пересек украинско-польскую границу через пункт пропуска "Краковец". По состоянию на 6 сентября 2022 года Игорь Портнов в Украину не вернулся, пишут журналисты.

По данным Схем, вместе с ним границу пересек 23-летний Иван Поддубнов, племянник Андрея Портнова.

Журналисты обратились к Игорю Портнову за комментарием в трех мессенджерах, но он прочел сообщения и не ответил. Также журналисты обратились к основателям ОО "Народная самооборона". Организация была зарегистрирована в 2014-м в Сумах и сейчас, по словам соучредителей и местных властей, она не ведет активной деятельности, и о выезде за гуманитаркой Портнова не просила.

Во Львовской ОВА подчеркнули, что ежедневно получают более 200 заявок на выезд от разных ОО, и более 2000 человек каждый день выезжают за гуманитаркой, потому "таких проблем, к сожалению, много".

По данным Схем, сам Портнов уехал из Украины 3 июля 2022-го.

Читайте также: Жизнь и деньги Андрея Портнова. История, которая начинается в криминальном Луганске

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.