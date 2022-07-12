UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Портнова выпустили из Украины. Пограничники не говорят, как так вышло – Схемы

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 13:19
Портнова выпустили из Украины. Пограничники не говорят, как так вышло – Схемы - Фото
Андрей Портнов (скриншот из видео)

Бывший первый замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, невзирая на запрет для мужчин призывного возраста, 3 июня 2022 года выехал из Украины в Венгрию. Произошло это на пропускном пункте "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области, сообщили Схемам три источника.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ответ на запрос журналистов, на каком основании 48-летний Портнов смог это сделать в военное время, пограничники отказались раскрыть информацию, объяснив это тем, что "содержание запроса касается предоставления персональных данных".

Схемы также обратились в СБУ с просьбой сообщить, изучают ли там деятельность Портнова и его связи с РФ. На момент публикации этого материала ответа не было.

На запросы журналистов Схем Портнов не отвечает с 22 февраля.

  • В 2018 году Портнов руководил пророссийским каналом NewsOne.
  • Осенью 2019 года Facebook удалил его страницу.
  • В декабре 2021 года США ввели санкции против Портнова по "акту Магнитского": там его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.
  • СНБО не вводил против него санкции якобы из-за недостатка "доводов, аргументов".
  • В марте 2022-го Схемы установили, что семья Портнова владеет недвижимостью в Москве вместе с друзьями главы МИД РФ Лаврова.

Читайте также: Жизнь и деньги Андрея Портнова. История, которая начинается в криминальном Луганске

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война госпогранслужба Андрей Портнов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 