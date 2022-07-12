Портнова выпустили из Украины. Пограничники не говорят, как так вышло – Схемы

Бывший первый замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, невзирая на запрет для мужчин призывного возраста, 3 июня 2022 года выехал из Украины в Венгрию. Произошло это на пропускном пункте "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области, сообщили Схемам три источника.

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В ответ на запрос журналистов, на каком основании 48-летний Портнов смог это сделать в военное время, пограничники отказались раскрыть информацию, объяснив это тем, что "содержание запроса касается предоставления персональных данных".

Схемы также обратились в СБУ с просьбой сообщить, изучают ли там деятельность Портнова и его связи с РФ. На момент публикации этого материала ответа не было.

На запросы журналистов Схем Портнов не отвечает с 22 февраля.

В 2018 году Портнов руководил пророссийским каналом NewsOne.

Осенью 2019 года Facebook удалил его страницу.

В декабре 2021 года США ввели санкции против Портнова по "акту Магнитского": там его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.

СНБО не вводил против него санкции якобы из-за недостатка "доводов, аргументов".

В марте 2022-го Схемы установили, что семья Портнова владеет недвижимостью в Москве вместе с друзьями главы МИД РФ Лаврова.

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Евгений Пилипенко

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