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США ввели санкции против Портнова

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 17:33
США ввели санкции против Портнова - Фото
Андрей Портнов (фото - aportnov.com)

Минфин США внес бывшего замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его фонд в санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Кроме самого Портнова как физического лица санкции введены против Благотворительного фонда Андрея Портнова, зарегистрированного в Киеве по улице Коновальца, 36-В.

Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в США, их активы на территории страны при наличии таковых должны быть заблокированы, также американским гражданам запрещается вести какие-либо дела с ними.

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил в Facebook, что до введения санкций против Портнова глава посольства США призвала Киев избрать руководителя САП до конца года и анонсировала санкции против коррупционеров из Украины.

"Объясняю, почему это все об одном и том же. Банковая планирует сорвать конкурс на руководителя САП решением ОАСК под руководством Павла Вовка – руками Порнова в судебной системе. После чего это решение ОАСК пойдет в шестой апелляционный суд Киева, который в сентябре возглавил человек Портнова/Татарова – Елена Кузьмишина. Надеюсь, офис Зеленского понял сигнал", – написал Шабунин.

"Вдруг нет – советую прямо сейчас думать, что они будут делать, когда США наложит санкции на действующего заместителя главы ОП Зеленского – Татарова", – добавил он.

США ввели санкции против Портнова

В январе 2021 года Соединенные Штаты ввели экономические санкции против ряда граждан Украины, включая нардепа Александра Дубинского.

Читайте также: История | Жизнь и деньги Андрея Портнова. История, которая начинается в криминальном Луганске

Вадим Ребрина
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Андрей Портнов
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