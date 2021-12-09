США ожидают от властей Украины назначения нового главы САП. Осталось три недели
США ожидают, что новый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет назначен в Украине до конца года. Об этом 9 декабря заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" в Киеве.
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По словам дипломата, США довольны прогрессом в процессе отбора специального антикоррупционного прокурора "после длительных задержек".
Квин заверила, что США поддерживают работу в этом направлении.
"И мы призываем без проволочек процесс назначения нового руководителя завершить вовремя. Мы хотели бы, чтобы до 2022 года процесс назначения был завершен", – заявила американский представитель.
- У САП нет постоянного руководителя с августа 2020-го, когда на тот момент ее глава Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Его обязанности исполняет Максим Грищук.
- Назначение главы САП до декабря 2021 года – один из структурных маяков меморандума Украины с МВФ.
- В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.
- США и ЕС очень разочарованы задержкой конкурса в САП.
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