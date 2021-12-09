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США ожидают от властей Украины назначения нового главы САП. Осталось три недели

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 13:08
США ожидают от властей Украины назначения нового главы САП. Осталось три недели - Фото
Кристина Квин (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

США ожидают, что новый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет назначен в Украине до конца года. Об этом 9 декабря заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" в Киеве.

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По словам дипломата, США довольны прогрессом в процессе отбора специального антикоррупционного прокурора "после длительных задержек".

Квин заверила, что США поддерживают работу в этом направлении. 

"И мы призываем без проволочек процесс назначения нового руководителя завершить вовремя. Мы хотели бы, чтобы до 2022 года процесс назначения был завершен", – заявила американский представитель.

Читайте также: Выборы главы САП снова сорвали "люди от Банковой". Комиссия собралась в Фейсбуке

Яна Катасонова
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коррупция назначение сап посол Кристина Квин
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