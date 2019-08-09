Сытник ответил Луценко по возможному вмешательству в выборы США

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор НАБУ Артем Сытник отрицает, что ФБР допрашивало его по делу о вмешательстве в американские выборы. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация в СМИ о том, что ФБР за последние месяцы допрашивало его по делу о вмешательстве в американские выборы, Сытник сказал: "Это не соответствует действительности. Мое вмешательство - только в голове Юрия Витальевича".

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует возможную причастность Сытника к "сливу" материалов по делу Пола Манафорта - экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа.

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