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Сытник ответил Луценко по возможному вмешательству в выборы США

Сытник ответил Луценко по возможному вмешательству в выборы США - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.08.2019, 12:47

Директор НАБУ прокомментировал свое возможное вмешательство в выборы президента США

Директор НАБУ Артем Сытник отрицает, что ФБР допрашивало его по делу о вмешательстве в американские выборы. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация в СМИ о том, что ФБР за последние месяцы допрашивало его по делу о вмешательстве в американские выборы, Сытник сказал: "Это не соответствует действительности. Мое вмешательство - только в голове Юрия Витальевича".

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует возможную причастность Сытника к "сливу" материалов по делу Пола Манафорта - экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа.

Читайте также: ГБР расследует, причастен ли Сытник к вмешательству в выборы США

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