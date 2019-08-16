Сытник рассказал, что будет с делом Насирова

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Громкие дела, которые расследует НАБУ, будут переданы в Антикоррупционный суд, рассказал глава НАБУ Артем Сытник в интервью НВ.

В их числе - расследования вокруг экс-главы ГФС Романа Насирова и экс-депутата от Народного фронта Николая Мартыненко.

Сытник отметил, что НАБУ находится в тесной коммуникации с замглавы ОП Русланом Рябошапкой по вопросам законодательства. Обсуждается запуск Антикоррупционного суда и внесение изменений в УПК.

Руководитель НАБУ считает, что антикоррупционная реформа подошла "к точке невозврата". "Как только пойдут справедливые приговоры по топ-коррупции, миф о безнаказанности людей, которые занимают высокие политические или государственные должности, окончательно рухнет", - заявил он.