Сытник рассказал, что будет с делом Насирова

Громкие дела, которые расследует НАБУ, будут переданы в Антикоррупционный суд, рассказал глава НАБУ Артем Сытник в интервью НВ.
В их числе - расследования вокруг экс-главы ГФС Романа Насирова и экс-депутата от Народного фронта Николая Мартыненко.
Сытник отметил, что НАБУ находится в тесной коммуникации с замглавы ОП Русланом Рябошапкой по вопросам законодательства. Обсуждается запуск Антикоррупционного суда и внесение изменений в УПК.
Руководитель НАБУ считает, что антикоррупционная реформа подошла "к точке невозврата". "Как только пойдут справедливые приговоры по топ-коррупции, миф о безнаказанности людей, которые занимают высокие политические или государственные должности, окончательно рухнет", - заявил он.