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Сытник рассказал, что будет с делом Насирова

Сытник рассказал, что будет с делом Насирова - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.08.2019, 13:02

По словам главы НАБУ, наиболее громкие дела будут переданы в Антикоррупционный суд

Громкие дела, которые расследует НАБУ, будут переданы в Антикоррупционный суд, рассказал глава НАБУ Артем Сытник в интервью НВ.

В их числе - расследования вокруг экс-главы ГФС Романа Насирова и экс-депутата от Народного фронта Николая Мартыненко.

Сытник отметил, что НАБУ находится в тесной коммуникации с замглавы ОП Русланом Рябошапкой по вопросам законодательства. Обсуждается запуск Антикоррупционного суда и внесение изменений в УПК. 

Руководитель НАБУ считает, что антикоррупционная реформа подошла "к точке невозврата". "Как только пойдут справедливые приговоры по топ-коррупции, миф о безнаказанности людей, которые занимают высокие политические или государственные должности, окончательно рухнет", - заявил он.

  • В марте 2017 года Насиров был задержан в больнице Феофания в рамках дела о якобы неправомерной рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с беглым народным депутатом  Александром Онищенко
  • В апреле 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. 

 

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антикоррупционный суд набу артем сытник николай мартыненко роман насиров
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