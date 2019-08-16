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Сытник рассказал, помирились ли НАБУ и САП: Мы не в детском саду

Сытник рассказал, помирились ли НАБУ и САП: Мы не в детском саду - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.08.2019, 11:26

Глава НАБУ заявил, что ведомства начали общаться и появилось "общее видение проблем"

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что в сотрудничестве его ведомства и Специализированной антикоррупционной прокуратуры появилась позитивная динамика. Он рассказал об этом в интервью НВ.

По его словам, оба офиса в определенный момент "поняли, что нужно работать и давать результат".

"Сейчас есть определенное общение и общее видение проблем», — добавил Сытник.

Отвечая на вопрос о том, помирил ли НАБУ и САП президент Владимир Зеленский, глава НАБУ сказал: "Странно читать такие заголовки, что кто‑то кого‑то помирил, мы же не в детском саду или школе".

Конфликт между ведомствами, когда в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого НАБУ установила прослушку, Сытник не видит смысла анализировать: "Нужно двигаться вперед. Мне кажется, как раз сейчас есть шанс все же завершить антикоррупционную реформу. Заработает Антикоррупционный суд — и появятся первые приговоры".

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