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02.01.2019, 13:21

Сюмар: Не верю, что Зеленский – технический кандидат Коломойского

Сюмар: Не верю, что Зеленский – технический кандидат Коломойского - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Базовая задача Зеленского – мобилизация своего электората

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Политический технолог, нардеп от Народного фронта Виктория Сюмар считает, что шоумен Владимир Зеленский не является техническим кандидатом олигарха Игоря Коломойского. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

«Я не верю, что игра в такие ставки возможна на таком примитивном уровне. В таком случае Зеленский потеряет вообще все. Если он почувствует запах победы, то он пойдет до конца. И Коломойского это касается тоже», - сказала она.

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По мнению Сюмар, выдвижение Зеленского получилось весьма оригинальным и заставило всех в праздники говорить именно о нем.

«С другой стороны — такой формат дал возможность оппонентам Зеленского говорить о его неуважении и даже непонимании государственных символов и традиций», - считает нардеп.

Сюмар считает, что базовая задача Зеленского – мобилизация своего электората. «И это на треть люди, которые вообще не ходят на выборы, не то, чтобы партии или политкоманды строить», - добавила она.

В тоже время базовыми проблемами в кампании Зеленского могут стать отсутствие опыта, необходимых знаний, а также сила мотивации (у существующих элит явно сильнее воля к выживанию).

Ранее Зеленский рассказал о своих отношениях с экс-президентом Виктором Януковичем, который, по его словам, предлагал артисту $100 млн за лояльность

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Теги: Владимир Зеленский, виктория сюмар
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