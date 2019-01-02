Сюмар: Не верю, что Зеленский – технический кандидат Коломойского

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Политический технолог, нардеп от Народного фронта Виктория Сюмар считает, что шоумен Владимир Зеленский не является техническим кандидатом олигарха Игоря Коломойского. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

«Я не верю, что игра в такие ставки возможна на таком примитивном уровне. В таком случае Зеленский потеряет вообще все. Если он почувствует запах победы, то он пойдет до конца. И Коломойского это касается тоже», - сказала она.

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По мнению Сюмар, выдвижение Зеленского получилось весьма оригинальным и заставило всех в праздники говорить именно о нем.

«С другой стороны — такой формат дал возможность оппонентам Зеленского говорить о его неуважении и даже непонимании государственных символов и традиций», - считает нардеп.

Сюмар считает, что базовая задача Зеленского – мобилизация своего электората. «И это на треть люди, которые вообще не ходят на выборы, не то, чтобы партии или политкоманды строить», - добавила она.

В тоже время базовыми проблемами в кампании Зеленского могут стать отсутствие опыта, необходимых знаний, а также сила мотивации (у существующих элит явно сильнее воля к выживанию).

Ранее Зеленский рассказал о своих отношениях с экс-президентом Виктором Януковичем, который, по его словам, предлагал артисту $100 млн за лояльность.