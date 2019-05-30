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30.05.2019, 13:47

Сюр. Новинский "подтянул" Мураева в иподияконы УПЦ МП: фото

Сюр. Новинский "подтянул" Мураева в иподияконы УПЦ МП: фото - Фото
Фото: Facebook.com/andriy.kovalov

Фотографии сделаны во время "богослужения в Иерусалиме в Великую Субботу"

Экс-владелец канала NewsOne нардеп Евгений Мураев стал помощником епископа. Об этом написал в своем Facebook журналист и политолог Андрей Ковальов.

"Олигарх Вадим Новинский подтянул своего друга Евгения Мураева в иподиаконы Митрополита Бориспольского Антония (Паканича) Московского Патриархата в Украине", - сказал он.

Иподиаконы помогают епископам в некоторых моментах богослужения. Они не имеет священного сана, но относятся к притчу церковнослужителей. Бывают временные (архиерейское благословение) и рукоположенные. В случаи рукоположения, иподиакон имеет право касаться престола. То есть именно он уже приравнивается к церковнослужителям.

9 мая Новинский и Мураев вместе были на шествие "Никто не забыт, ничто не забыто", что является аналогом российской акции "Бессмертный полк".

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Теги: Вадим Новинский, евгений мураев, иподиякон
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