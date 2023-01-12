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Так быстро убегал, что забыл "подарок от Путина": ГБР обыскало дом зама гауляйтера Херсона

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 16:57
Так быстро убегал, что забыл
Сергей Рыбачок (Фото - соцсети)

Госбюро расследований сообщило, что его сотрудники провели в Херсоне обыск у так называемого "первого заместителя" назначенного россиянами гауляйтера.

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ГБР сообщает, что при обыске были найдены документы, которые могут служить доказательной базой сотрудничества с врагом.

Кроме того, следователи нашли золотые наградные часы "от президента России", которыми фигурант дела публично хвастался, но бросил их, когда коллаборанты спешно покидали Херсон перед его освобождением ВСУ. По утверждению ГБР, на самом деле часы являются подделкой.

Фото – ГБР

Фото – ГБР

Госбюро не указывает имени подозреваемого, однако, по сообщенным данным, можно сделать вывод, что им может быть Сергей Рыбачок (он же Семен Ушинский), которого оккупанты назначили первым заместителем гауляйтера Сальдо в июне 2022 года.

  • 6 января ГБР сообщало, что его сотрудники провели обыски у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо.

  

Сергій Бережний
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коллаборант Херсон госбюро расследований Сергей Рыбачок
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