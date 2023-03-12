Таможня США перехватила похищенное в Украине древнее оружие

Власти США передали Украине четыре исторических экспоната: три меча и каменный топор, которые были похищены в Украине. Об этом сообщило в Twitter посольство Украины в Вашингтоне.

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"Имели честь провести церемонию репатриации украденных из Украины старинных украинских артефактов", — сообщило посольство.

Дипломатическое представительство также выразило благодарность сотрудникам таможенных и пограничной служб США "за содействие в репатриации наших культурных ценностей и части нашей истории".

Таможенная служба США сообщила в пресс-релизе, что 2 сентября 2022 года три металлических меча и каменный топор были конфискованы в почтовом отделении международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди. Мечи были присланы из России, а каменный топор – из Украины. Экспертиза и представители украинского правительства признали предметы похищенными в Украине объектами национальной культуры.

В январе 2023 года мировая пресса писала, что российские оккупанты похитили в Украине десятки тысяч произведений искусства и исторических экспонатов, включая предметы античности.

16 февраля немецкий Национальный комитет международного совета музеев (ICOM Германии) объявил бойкот российскому представительству и прекратил сотрудничество с Россией.

Сергій Бережний

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