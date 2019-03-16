Тарута объединился с Тимошенко, но с выборов не снимается

Юлия Тимошенко и Сергей Тарута (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Кандидат в президенты, нардеп Сергей Тарута решил поддержать кандидатуру Юлии Тимошенко на президентских выборах 31 марта. Об этом они сообщили на совместном брифинге по случаю подписания меморандума, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы сейчас объединяем наши команды в избирательном процессе... и наша команда будет работать на то, чтобы поддержать Юлию Владимировну и чтобы защитить этот выбор", -заявил Тарута.

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При этом он не намерен снимать свою кандидатуру с выборов и останется кандидатом.

"Мы будем делать все, чтобы Юлия Владимировна победила", - добавил он. По словам Таруты, о всех действиях, в том числе кадровых вопросах, они с Тимошенко намерены говорить только после победы. Тимошенко отметила, что их команду объединяют политические цели, а их программы совпадают на 80%.

Ночью 8 марта Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный список кандидатов в президенты Украины и формат избирательного бюллетеня. Всего на пост главы государства баллотируются 39 кандидатов.