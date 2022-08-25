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Тайвань передал Украине 800 беспилотников Revolver 860 – Bild (видео)

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 17:56
Тайвань передал Украине 800 беспилотников Revolver 860 – Bild (видео) - Фото
Revolver 860 (Фото - Twitter Oryx)

Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860, сообщает Bild, не указывая источники информации. 

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Дрон способен нести до восьми минометных зарядов и по команде сбрасывать их один за другим. Дальность действия этого БПЛА составляет около 20 км, это расстояние он при полной загрузке преодолевает за 40 минут. 

Информация о возможности поставки Украине партии Revolver 860 впервые появилась в медиа несколько дней назад, ее официальных подтверждений нет.

 

Сергей Бережной
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дрон БПЛА Revolver 860 беспилотник
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