Тайвань передал Украине 800 беспилотников Revolver 860 – Bild (видео)
25.08.2022, 17:56
Revolver 860 (Фото - Twitter Oryx)
Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860, сообщает Bild, не указывая источники информации.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Дрон способен нести до восьми минометных зарядов и по команде сбрасывать их один за другим. Дальность действия этого БПЛА составляет около 20 км, это расстояние он при полной загрузке преодолевает за 40 минут.
Информация о возможности поставки Украине партии Revolver 860 впервые появилась в медиа несколько дней назад, ее официальных подтверждений нет.
- 22 августа появилась информация, что Пентагон в сентябре планирует заключить контракт на изготовление для Украины беспилотников-камикадзе Switchblade 600.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии